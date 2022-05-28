Клопп: «У «Ливерпуля» много причин, чтобы выложиться на полную катушку»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля» отметил, что эта игра будет особенной для нападающего Мохамеда Салаха.

«Для Мо Салаха этот матч особенный. Нас всех мотивируют разные вещи. Это совершенно нормально, и у меня нет с этим проблем. Финал 2018 года — не единственная мотивация Мо, но это нормально, что он хочет все исправить. У нас много причин, чтобы выложиться на полную катушку, это не единственная причина», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.