Анчелотти признался, что будет волноваться перед финалом Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля» отметил, что в команде хорошее настроение. Также он добавил, что наслаждался этим сезоном.

«Нам очень нравятся такие матчи, мы знаем, какая богатая история у этого клуба. Нам было важно выйти в финал, мы провели очень хороший сезон и очень близки к победе во всех турнирах. Настроение в команде очень хорошее. Ветераны помогают молодым игрокам настроиться и зарядиться уверенностью перед такими важными матчами.

У каждого матча своя история. Вероятно, в 2014 году мы положили начало новым успехам «Реала», но в этот раз мы готовимся к игре по-другому. Я насладился этим сезоном. Мне нравится работать в «Реале» с этими игроками. Я уверен, что завтра буду немного волноваться, но это нормально. Когда смотрю на лица своих ребят, нервозность улетучивается», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22.00 по московскому времени.