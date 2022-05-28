Эвра: «Больно признавать, но «Ливерпуль» заслуживает победу»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра заявил, что надеется на победу мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Надеюсь, что «Реал» выиграет. Это будет непросто, так как «Ливерпуль» хорошо играет в финалах. То же самое можно сказать и про «Реал». Мне больно это признавать, но «Ливерпуль» заслуживает победу после сезона, который провел. «Реал» удивлял своими камбэками в матчах с «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Все может случиться в отдельно взятой игре с Винисиусом, Бензема и отличным выступлением Модрича. Это будет отличный финал. Думаю, что «Реал» выиграет по пенальти», — цитирует Эвра пресс-служба УЕФА.

Матч «Ливерпуля» с «Реалом» состоится сегодня, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Начало — в 22.00 мск.