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Сегодня, 10:37

Эвра: «Больно признавать, но «Ливерпуль» заслуживает победу»

Патрис Эвра поделился мнением по поводу предстоящего финала Лиги чемпионов
Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра заявил, что надеется на победу мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Надеюсь, что «Реал» выиграет. Это будет непросто, так как «Ливерпуль» хорошо играет в финалах. То же самое можно сказать и про «Реал». Мне больно это признавать, но «Ливерпуль» заслуживает победу после сезона, который провел. «Реал» удивлял своими камбэками в матчах с «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Все может случиться в отдельно взятой игре с Винисиусом, Бензема и отличным выступлением Модрича. Это будет отличный финал. Думаю, что «Реал» выиграет по пенальти», — цитирует Эвра пресс-служба УЕФА.

Матч «Ливерпуля» с «Реалом» состоится сегодня, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Начало — в 22.00 мск.

Патрис Эвра
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