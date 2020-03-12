Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Клопп назвал главную ошибку «Ливерпуля» в проигранном «Атлетико» матче

08:32
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что не может объяснить, как его команда пропустила три гола в свои ворота в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:3).

— После второго гола команда заметно устала, — цитирует официальный сайт УЕФА Клоппа. — У игроков забились ноги, пропала та легкость, с которой мы играли в первые 90 минут. Подачи были уже не так хороши. Я хотел, чтобы ребята в первом тайме подавали так, как в эпизоде с первым забитым мячом, но они про это забыли.

Ищу правильные слова. Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол в дополнительное время, а не в основное. Мы прекрасно сыграли в основное время, ребята провели потрясающий матч, но голы, которые мы пропустили, невозможно объяснить.

В первом матче победу также одержал «Атлетико» со счетом 1:0.

Ливерпуль — Атлетико

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027135/?iv=true

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир