Полузащитник «Зенита» Клоудиньо поделился эмоциями после забитого гола в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0).

— Поздравляем с победой и с первым голом в Лиге чемпионов УЕФА. Вы забивали в РПЛ, тем не менее, сегодняшний мяч — это нечто особенное для вас?

— Безусловно, этот гол совершенно особенный для меня. Для меня в принципе исполнением мечты было сыграть в Лиге чемпионов. А сегодня я забил в Лиге чемпионов — это что-то невероятное! Я очень рад, что гол помог команде завоевать первые три очка в этом розыгрыше. Буду стараться продолжать точно так же помогать в каждом матче всем, чем могу. Счастлив, что забил за команду, которая победила.

— Как думаете, во сколько вы сегодня заснете?

— Думаю, что усну не скоро — вернусь домой, посмотрю матч, много раз пересмотрю свой гол, поговорю со всей семьей, которая сейчас в Бразилии, обсужу все с друзьями. В общем, дел у меня много, но это никак не убавляет того счастья, которое я испытываю.

— Что, на ваш взгляд, стало определяющим в игре «Зенита»? Счет 4:0, несмотря на удаление, — весьма убедительная победа.

— Это результат хорошо проделанной работы. Мы здорово начали выступление в Лиге чемпионов, считаю, что из Лондона должны были увозить очки — мы там прекрасно отыграли. А сегодня — результат налицо, провели игру уверенно с первой минуты и до финального свистка, добились уверенной победы. Плюс — очень помогло, что матч проходил на домашнем стадионе, и поддержка болельщиков вела нас вперед. Продолжим в том же духе и будем стараться побеждать дальше.