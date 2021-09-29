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Кузяев: «Рад, что одержали долгожданную победу»

22:54
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев после завершения матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0) поделился эмоциями от добытой победы.

— Рад, что одержали долгожданную победу. В прошлом розыгрыше не получилось выиграть, к сожалению. Очень приятно, что набрали три очка на своем стадионе.

— Ожидали, что матч сложится так легко?

— Я не считаю, что победа была легкой. В первом тайме мы здорово начали, забили мяч, но после гола сели в оборону почему-то, стали меньше атаковать, прессинговать. Тем самым дали сопернику создать пару неплохих моментов. В следующих играх это необходимо исправить, — сказал Кузяев.

Зенит — Мальме

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Иван Шитик все материалы автора

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