Кузяев: «Рад, что одержали долгожданную победу»
22:54
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев после завершения матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (4:0) поделился эмоциями от добытой победы.
— Рад, что одержали долгожданную победу. В прошлом розыгрыше не получилось выиграть, к сожалению. Очень приятно, что набрали три очка на своем стадионе.
— Ожидали, что матч сложится так легко?
— Я не считаю, что победа была легкой. В первом тайме мы здорово начали, забили мяч, но после гола сели в оборону почему-то, стали меньше атаковать, прессинговать. Тем самым дали сопернику создать пару неплохих моментов. В следующих играх это необходимо исправить, — сказал Кузяев.
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