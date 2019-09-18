Карло Анчелотти: «Считаю «Ливерпуль» лучшей командой в Европе»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после победы над «Ливерпулем» в 1-м туре Лиги чемпионов (2:0) отметил, что игра получилось сбалансированной. Также он пока не думает о шансах на победу в турнире.

— Нашей стратегией было провести весь матч без изъянов, — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти. — С высоким прессингом по возможности, но в том числе с грамотной обороной в нужный момент. Мы все сделали правильно. Надо привыкнуть к разным игровым моментам. Когда «Ливерпуль» вел игру, мы хорошо защищались и использовали свои опасные эпизоды. Это был сбалансированный матч. Мы сделали все хорошо, ведь я считаю «Ливерпуль» лучшей командой в Европе.

Благодарю Клоппа за то, что он сказал, что мы можем выиграть Лигу чемпионов, но путь к этому еще дальний. Сейчас мы должны думать о выходе в плей-офф.

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