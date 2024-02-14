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Анчелотти: «Должен признать, что «Лейпциг» мог с легкостью сравнять счет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Лейпцигом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы вырвали эту победу своими стараниями. «Лейпциг» хорошо сопротивлялся, но я знал, что мои ребята в игре. Мы хорошо оборонялись, несмотря на отсутствие ряда важных игроков. Мне понравилось, как мы играли на контратаках. Но я должен признать, что «Лейпциг» мог с легкостью сравнять счет», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Ответный матч состоится в Мадриде 6 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039914--leipzig-vs-real-madrid/
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Реал
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