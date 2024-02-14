Фоден: «Хорошо себя чувствую и помогаю «Сити» изо всех сил»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Копенгагеном» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Временами было трудно услышать друг друга, так было громко. Быстрый гол нас немного успокоил, мы были очень этому рады. Я провожу самую длинную серию матчей за «Манчестер Сити». Когда играешь в каждом матче, ты ловишь свой ритм и начинаешь показывать свою лучшую игру. Я хорошо себя чувствую и помогаю команде изо всех сил.

Важно, что Кев снова с нами. Это важный игрок для нашей команды. Когда команда применяет низкий блок, важно, чтобы был кто-то, кто мог бы забежать за спины защитников. Думаю, что Кевин прекрасно справляется с этой ролью. Это здорово облегчает мне работу», — цитирует пресс-служба УЕФА Фодена.

Ответная встреча пройдет 6 марта в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.