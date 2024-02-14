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Розе: «У «Лейпцига» были хорошие шансы, но нас подвела реализация»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Марко Розе.
Фото Reuters

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Моя команда смело играла. Мы реализовали многие вещи, которые запланировали, например, усилили игру против Винисиуса. После перерыва они забили шикарный гол, поскольку мы оставили ему слишком много пространства. Надо это принять. У нас самих были хорошие шансы, но нас подвела реализация», — цитирует пресс-служба УЕФА Розе.

Ответный матч состоится в Мадриде 6 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039914--leipzig-vs-real-madrid/
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