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«Полностью готов сыграть». Караваев — о матче против «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Караваев заявил, что готов сыграть против «Ювентуса» в Лиге чемпионов
12:20
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

— Как ваше здоровье? Вы полностью восстановились? Готовы ли сыграть 90 минут?

— Да, я полностью готов сыграть. В Туле уже провел 20 минут. Все хорошо, готовлюсь к «Ювентусу».

— Вашими потенциальными соперниками по флангу могут быть Алекс Сандро и Адриен Рабьо. Что вы о них можете сказать?

— Это квалифицированные футболисты. Единственное, хочу сказать, что там могут сыграть и Кьеза, и Бернардески. Очень хорошая атака.

— На ваш взгляд, чем силен «Ювентус»?

— У соперника очень много сильных сторон. У «Юве» хорошая командная игра. Оборона, атака — все в порядке. Сила в командной игре.

— На этой неделе у «Зенита» сразу два серьезных матча. Лично для вас важнее игра против «Ювентуса» или против «Спартака»?

— Ближайшая игра с «Ювентусом», поэтому все мысли о нем.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).

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Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры