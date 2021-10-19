«Полностью готов сыграть». Караваев — о матче против «Ювентуса» в Лиге чемпионов
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
— Как ваше здоровье? Вы полностью восстановились? Готовы ли сыграть 90 минут?
— Да, я полностью готов сыграть. В Туле уже провел 20 минут. Все хорошо, готовлюсь к «Ювентусу».
— Вашими потенциальными соперниками по флангу могут быть Алекс Сандро и Адриен Рабьо. Что вы о них можете сказать?
— Это квалифицированные футболисты. Единственное, хочу сказать, что там могут сыграть и Кьеза, и Бернардески. Очень хорошая атака.
— На ваш взгляд, чем силен «Ювентус»?
— У соперника очень много сильных сторон. У «Юве» хорошая командная игра. Оборона, атака — все в порядке. Сила в командной игре.
— На этой неделе у «Зенита» сразу два серьезных матча. Лично для вас важнее игра против «Ювентуса» или против «Спартака»?
— Ближайшая игра с «Ювентусом», поэтому все мысли о нем.
Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).
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