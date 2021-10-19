Почеттино считает, что «ПСЖ» следует остерегаться контратак «Лейпцига»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«Это очень энергичная и агрессивная команда со многими хорошими игроками. Будут моменты, когда нам придется быть очень организованными и дисциплинированными в защите. Нам придется грамотно работать с мячом, чтобы выйти из определенных ситуаций и остерегаться их контратак. Также важно владение мячом», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Матч «ПСЖ» — «Лейпциг» пройдет 19 октября и начнется в 22:00 (мск). Французы с 4 очками занимают первое место в группе A, немецкий клуб не набрал очков.