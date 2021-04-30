Канте признан лучшим игроком полуфинала Лиги чемпионов
13:36
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим футболистом недели Лиги чемпионов.
В первом полуфинальном матче против «Реала» (1:1) француз отметился 86 процентами точных пасов. Также на звание лучшего игрока претендовали Карим Бензема («Реал»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити») и Анхель Ди Мария («ПСЖ»).
В первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» и «Челси» сыграли вничью (1:1), а «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» (2:1).
? Неутомимый полузащитник «Челси» Н'Голо Канте — Игрок недели в #ЛигаЧемпионов! ?— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 30, 2021
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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