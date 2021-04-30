Канте признан лучшим игроком полуфинала Лиги чемпионов

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим футболистом недели Лиги чемпионов.

В первом полуфинальном матче против «Реала» (1:1) француз отметился 86 процентами точных пасов. Также на звание лучшего игрока претендовали Карим Бензема («Реал»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити») и Анхель Ди Мария («ПСЖ»).

В первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» и «Челси» сыграли вничью (1:1), а «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» (2:1).