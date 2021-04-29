Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о поражении «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Во втором тайме «ПСЖ» только оборонялся и перестал идти вперед. Может, дело в их физическом состоянии. При счете 1:1 «ПСЖ» развалился, футболисты стали агрессивными, это глупо.



Они развалились и в психологическом плане. Это последствие их восьми поражений в чемпионате. Все было не так, как в прошлом сезоне, когда они были непобедимы в чемпионате Франции», — цитирует Венгера beIN Sports.

Ответная игра команд пройдет 4 мая в Манчестере. Начало — в 22.00 (мск).