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Венгер — о поражении «ПСЖ» в полуфинале Лиги Чемпионов: «Команда развалилась в психологическом плане»

10:58
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о поражении «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Во втором тайме «ПСЖ» только оборонялся и перестал идти вперед. Может, дело в их физическом состоянии. При счете 1:1 «ПСЖ» развалился, футболисты стали агрессивными, это глупо.

Они развалились и в психологическом плане. Это последствие их восьми поражений в чемпионате. Все было не так, как в прошлом сезоне, когда они были непобедимы в чемпионате Франции», — цитирует Венгера beIN Sports.

Ответная игра команд пройдет 4 мая в Манчестере. Начало — в 22.00 (мск).


 

Дополнительная информация:

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры