Венгер — о поражении «ПСЖ» в полуфинале Лиги Чемпионов: «Команда развалилась в психологическом плане»
10:58
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о поражении «ПСЖ» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).
«Во втором тайме «ПСЖ» только оборонялся и перестал идти вперед. Может, дело в их физическом состоянии. При счете 1:1 «ПСЖ» развалился, футболисты стали агрессивными, это глупо.
Они развалились и в психологическом плане. Это последствие их восьми поражений в чемпионате. Все было не так, как в прошлом сезоне, когда они были непобедимы в чемпионате Франции», — цитирует Венгера beIN Sports.
Ответная игра команд пройдет 4 мая в Манчестере. Начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
Читайте также
«Он попросил зарплату, которой не достоин». «Авангард» выкупил героя плей-офф у ЦСКА за 85 миллионов — и не прогадал
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю