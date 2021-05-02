Неймар заявил, что готов умереть на поле ради выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов
Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил о своем желании вывести команду в финал Лиги чемпионов.
«У нас был очень тяжелый первый матч с «Сити», но нужно верить в лучшее. Не важно, что там говорит статистика или процент вероятности нашего выхода в финал. Каждый парижанин должен верить в нас. Я — игрок атаки, я на передовой и буду первым воином, который поведет в бой всех остальных. Я сделаю все, что смогу и буду бороться за выход в финал, несмотря ни на что, даже если мне придется умереть на поле», — приводит Goal слова Неймара.
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Ответная встреча состоится во вторник, 4 мая. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/neymar-i-will-do-anything-to-beat-man-city-even-if-i-have-to-die-/1y15iek4mdhdn1k6eh5n7vmqcd
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