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Неймар заявил, что готов умереть на поле ради выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

13:49
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Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил о своем желании вывести команду в финал Лиги чемпионов.

«У нас был очень тяжелый первый матч с «Сити», но нужно верить в лучшее. Не важно, что там говорит статистика или процент вероятности нашего выхода в финал. Каждый парижанин должен верить в нас. Я — игрок атаки, я на передовой и буду первым воином, который поведет в бой всех остальных. Я сделаю все, что смогу и буду бороться за выход в финал, несмотря ни на что, даже если мне придется умереть на поле», — приводит Goal слова Неймара.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Ответная встреча состоится во вторник, 4 мая. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/neymar-i-will-do-anything-to-beat-man-city-even-if-i-have-to-die-/1y15iek4mdhdn1k6eh5n7vmqcd

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры