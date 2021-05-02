Неймар заявил, что готов умереть на поле ради выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил о своем желании вывести команду в финал Лиги чемпионов.

«У нас был очень тяжелый первый матч с «Сити», но нужно верить в лучшее. Не важно, что там говорит статистика или процент вероятности нашего выхода в финал. Каждый парижанин должен верить в нас. Я — игрок атаки, я на передовой и буду первым воином, который поведет в бой всех остальных. Я сделаю все, что смогу и буду бороться за выход в финал, несмотря ни на что, даже если мне придется умереть на поле», — приводит Goal слова Неймара.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Ответная встреча состоится во вторник, 4 мая. Начало — в 22.00 (мск).