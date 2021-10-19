Канселу похвалил Палмера за игру в матче с «Брюгге»
23:11
Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу похвалил полузащитника Коула Палмера. Он дебютировал за команду в Лиги чемпионов в матче с «Брюгге» (5:1) и забил свой первый гол в этом турнире.
«Коул — большой талант, — цитирует Канселу сайт УЕФА. — Он особенный игрок. Фил Фоден доказывает, что академия «Манчестер Сити» работает. Это очень многообещающие игроки, которые способны делать такие вечера особенными».
19-летний Палмер в текущем сезоне провел семь матчей за «Сити» и забил два мяча.
Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю