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Канселу похвалил Палмера за игру в матче с «Брюгге»

23:11
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Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу похвалил полузащитника Коула Палмера. Он дебютировал за команду в Лиги чемпионов в матче с «Брюгге» (5:1) и забил свой первый гол в этом турнире.

«Коул — большой талант, — цитирует Канселу сайт УЕФА. — Он особенный игрок. Фил Фоден доказывает, что академия «Манчестер Сити» работает. Это очень многообещающие игроки, которые способны делать такие вечера особенными».

19-летний Палмер в текущем сезоне провел семь матчей за «Сити» и забил два мяча.

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Евгений Петров все материалы автора

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