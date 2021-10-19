Салах стал первым игроком «Ливерпуля», который забивал в девяти матчах подряд

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче Лиги чемпионов против «Атлетико». Благодаря этому он установил новое достижение.

9 — Mohamed Salah has become the first player in @LFC history to score in nine consecutive matches for the club. Inevitable. pic.twitter.com/SRNNYCum5Q — OptaJoe (@OptaJoe) October 19, 2021

Как сообщает Opta, Салах забил в девяти матчах подряд во всех турнирах. Он стал первым игроком в истории клуба, которому покорилось это достижение.

29-летний египтянин открыл счет на восьмой минуте. После первого тайма результат равный — 2:2.