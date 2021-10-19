Салах стал первым игроком «Ливерпуля», который забивал в девяти матчах подряд
22:53
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче Лиги чемпионов против «Атлетико». Благодаря этому он установил новое достижение.
9 — Mohamed Salah has become the first player in @LFC history to score in nine consecutive matches for the club. Inevitable. pic.twitter.com/SRNNYCum5Q— OptaJoe (@OptaJoe) October 19, 2021
Как сообщает Opta, Салах забил в девяти матчах подряд во всех турнирах. Он стал первым игроком в истории клуба, которому покорилось это достижение.
29-летний египтянин открыл счет на восьмой минуте. После первого тайма результат равный — 2:2.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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