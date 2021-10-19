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Салах стал первым игроком «Ливерпуля», который забивал в девяти матчах подряд

22:53
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче Лиги чемпионов против «Атлетико». Благодаря этому он установил новое достижение.

Как сообщает Opta, Салах забил в девяти матчах подряд во всех турнирах. Он стал первым игроком в истории клуба, которому покорилось это достижение.

29-летний египтянин открыл счет на восьмой минуте. После первого тайма результат равный — 2:2.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры