Канчельскис считает, что у «Зенита» нет шансов выйти из группы Лиги чемпионов

Экс-футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Зенит» сыграет в группе Н с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«Думаю, у «Зенита» нет шансов выйти из группы. Третье место займут в группе, как обычно. Есть шансы обыграть «Мальме», хотя шведы тоже в последнее время демонстрируют хороший футбол. Посмотрим, что будет. Каждая игра важна. По сути они обязаны занять третье место в своей группе, но на выход из нее можно не рассчитывать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Первый тур группового турнира пройдет 14-15 сентября. Завершающий, шестой тур, состоится 7-8 декабря. Точное расписание матчей станет известно позднее.