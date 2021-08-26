Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» сыграет в группе Н с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«Хорошие команды в группе. Завидую болельщикам «Зенита», что смогут посмотреть на такие красивые клубы вживую. Шанс на третье место есть. Все зависит от того, как выступит «Зенит». У них очень сильная команда. Маленький шанс победить есть на домашнем стадионе. На выезде я не уверен, что получится. Я бы сказал, что по сравнению с прошлом годом шансы не выше, они такие же. Выйти в плей-офф возможно. Не надо бояться других команд. Играть против «Челси» — это супер для игроков, болельщиков и руководства», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Первый тур группового турнира пройдет 14-15 сентября. Завершающий, шестой тур, состоится 7-8 декабря. Точное расписание матчей станет известно позднее.