Самедов считает, что у «Зенита» есть возможность обыграть любую команду группы ЛЧ
20:50
Экс-нападающий сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.
«Зенит» сыграет в группе Н с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
«Это потрясающая группа, две супер сильные команды. Шансы на победу есть всегда. Я думаю, «Зенит» способен обыграть любую команду из группы», — сказал Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Первый тур группового турнира пройдет 14-15 сентября. Завершающий, шестой тур, состоится 7-8 декабря. Точное расписание матчей станет известно позднее.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы
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