Канчельскис о «Зените»: «Не надо бояться «Челси», при своих болельщиках нужна интересная игра!»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» в 6-ом туре Лиги чемпионов против «Челси».

«Челси» в прошедших матчах сыграли вничью, потом проиграли «Вест Хэму». Поэтому они будут играть только на победу. Лига чемпионов — это очень престижный турнир. Но прежде всего — это деньги, об этом не надо забывать, потому что финансирование важно для любой команды. «Челси» будет мотивированным, чтобы набрать максимальное количество очков и остаться на первой строчке в группе. Плюс есть и исторический фактор: были случаи, когда аристократы набирали максимальное количество очков. Шансы всегда есть. Важно, как «Зенит» будет выстраивать свою игру. Посмотрим, как все сложится", — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

08.12.2021 | Зенит — Челси

Экс-футболист также высказал свои предположения по поводу тактики «Зенита» на эту игру.

«Хотелось бы при своих болельщиках увидеть интересную игру, а также положительный результат. Однако, конечно, нужно не бояться, быть внимательными и осторожными. Тем более после серии неудач «Челси» главное войти в прежнюю форму, когда они сметали всех подряд и забивали по 3-4 мяча за игру. Мне кажется, «Зенит» попытается сыграть на контратаках: они изучали игру «Челси» и могут исправить все, что не получилось в гостевом матче», — добавил Канчельскис.

Встреча «Зенита» с «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Петербургская команда потеряла шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и выступит в Лиге Европы.