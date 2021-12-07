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Боярский ничего не ждет от «Зенита» в матче с «Челси»: «Хочу получить удовольствие»

14:36
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился своими ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» в 6-ом туре Лиги чемпионов против «Челси».

«Ничего не могу сказать о предстоящем матче «Зенита». Зачем гадать на кофейной гуще? Нужно смотреть игру и ждать результата. Ничего не жду от этого матча, хочу получить удовольствие», — сказал Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

08.12.2021 | Зенит — Челси

Народный артист также высказал свое предположение по поводу того, как «Зениту» нужно начинать игру с «Челси».

«Понятия не имею, как нужно сыграть с «Челси», даже Семак не сможет ответить на этот вопрос. Однако знаю точно, что выпускать нужно всех, в том числе и Дзюбу, чтобы футболисты поучаствовали в этом празднике под названием Лига чемпионов», — добавил Боярский.

Встреча «Зенита» с «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Петербургская команда потеряла шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и выступит в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры