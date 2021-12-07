Боярский ничего не ждет от «Зенита» в матче с «Челси»: «Хочу получить удовольствие»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился своими ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» в 6-ом туре Лиги чемпионов против «Челси».

«Ничего не могу сказать о предстоящем матче «Зенита». Зачем гадать на кофейной гуще? Нужно смотреть игру и ждать результата. Ничего не жду от этого матча, хочу получить удовольствие», — сказал Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

08.12.2021 | Зенит — Челси

Народный артист также высказал свое предположение по поводу того, как «Зениту» нужно начинать игру с «Челси».

«Понятия не имею, как нужно сыграть с «Челси», даже Семак не сможет ответить на этот вопрос. Однако знаю точно, что выпускать нужно всех, в том числе и Дзюбу, чтобы футболисты поучаствовали в этом празднике под названием Лига чемпионов», — добавил Боярский.

Встреча «Зенита» с «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Петербургская команда потеряла шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и выступит в Лиге Европы.