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Петржела: «Максимум, что светит «Зениту» в игре с «Челси» — ничья»

15:02
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча российской команды с «Челси» в Лиге чемпионов.

«Зенит» ждет очень тяжелая игра с «Челси». Сейчас англичане — играющая и сильная команда, поэтому питерцы проиграют им. Может быть, состав «Челси» будет не самым оптимальным, но максимум, что светит «Зениту» — ничья. Это будет просто супер.

Что касается Лиги Европы, хорошо, что питерцы туда вышли. Но там тоже сильные команды — «Зениту» будет очень тяжело. Питерцы могут как вылететь очень рано, так и дойти до финала. Вообще, трудно предсказать, потому что единственное, что мы увидели от «Зенита» — победа над «Мальме». Этого очень мало», — сказал Петржела «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора

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