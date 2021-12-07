Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча российской команды с «Челси» в Лиге чемпионов.

«Зенит» ждет очень тяжелая игра с «Челси». Сейчас англичане — играющая и сильная команда, поэтому питерцы проиграют им. Может быть, состав «Челси» будет не самым оптимальным, но максимум, что светит «Зениту» — ничья. Это будет просто супер.

Что касается Лиги Европы, хорошо, что питерцы туда вышли. Но там тоже сильные команды — «Зениту» будет очень тяжело. Питерцы могут как вылететь очень рано, так и дойти до финала. Вообще, трудно предсказать, потому что единственное, что мы увидели от «Зенита» — победа над «Мальме». Этого очень мало», — сказал Петржела «Чемпионату».