Как «Аталанта» празднует выход в плей-офф в дебютной Лиге чемпионов

Футболисты «Аталанты» отпраздновали выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клуб из Бергамо дебютировал в главном еврокубковом турнире и смог пробиться в плей-офф турнира, несмотря на три стартовых поражения. Накануне «Аталанта» разгромила «Шахтер» в выездном матче заключительного 6-го тура.

? Аталанта ?



?? Дебют в ЛЧ

?? 3 поражения на старте

?? 7 очков и выход в плей-офф#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/NKVD1IrFya — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 12, 2019