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Как «Аталанта» празднует выход в плей-офф в дебютной Лиге чемпионов

18:42

Футболисты «Аталанты» отпраздновали выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клуб из Бергамо дебютировал в главном еврокубковом турнире и смог пробиться в плей-офф турнира, несмотря на три стартовых поражения. Накануне «Аталанта» разгромила «Шахтер» в выездном матче заключительного 6-го тура.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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