Как «Аталанта» празднует выход в плей-офф в дебютной Лиге чемпионов
18:42
Футболисты «Аталанты» отпраздновали выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Клуб из Бергамо дебютировал в главном еврокубковом турнире и смог пробиться в плей-офф турнира, несмотря на три стартовых поражения. Накануне «Аталанта» разгромила «Шахтер» в выездном матче заключительного 6-го тура.
? Аталанта ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 12, 2019
?? Дебют в ЛЧ
?? 3 поражения на старте
?? 7 очков и выход в плей-офф#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/NKVD1IrFya
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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