Иван Игнатьев: «Очень обидно, что так сложилось»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев после поражения от «Олимпиакоса» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что команда получила опыт. Также он рассказал о травме Магомеда-Шапи Сулейманова.

— Для нас это опыт, в первую очередь, — сказал Игнатьев в эфире «Матч.Премьер». — Очень обидно, что так сложилось. Спасибо большое болельщикам, которые нас поддерживают, несмотря ни на что. Думаю, Лига чемпионов еще будет в этом городе. Что с Сулеймановым? У Шапи болит ребро, на него упал. Дальше уже сейчас станет известно.

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