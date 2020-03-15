Источник: решающие матчи еврокубков могут пройти в формате «Финала четырех»

УЕФА рассматривает различные варианты проведения оставшихся матчей приостановленных еврокубков — Лиги чемпионов и Лиги Европы. Существует вариант выяснения победителя в формате «Финале четырех», сообщает AS.

Проект поставят на голосование во вторник, 17 марта, на саммите организации.

Согласно этому варианту, четыре команды, которые дойдут до полуфинала, будут бороться за титул в двух полуфиналах в формате одного матча и в финале.

Три встречи пройдут в одном городе, в Стамбуле, который должен был принять финал Лиги чемпионов 30 мая.

В том же формате планируют провести решающие матчи Лиги Европы, игры пройдут в польском городе Гданьск.