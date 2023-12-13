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Сегодня, 00:53

«Интер» и «Реал Сосьедад» не смогли выявить победителя в матче Лиги чемпионов. Захарян вышел в стартовом составе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

«Интер» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в матче группового этапа Лиги чемпионов — 0:0.

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

Лига чемпионов. Группа D
12 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:0
Реал Сосьедад

В параллельном матче «Бенфика» обыграла «Зальцбург» —3:1.

За португальский клуб отметились Анхель Ди Мария (32-я минута), Рафа Сильва (45+1-я минута) и Артур (90+2-я минута). Единственный мяч «Зальцбурга» забил Лука Шучич на 57-й минуте.

Лига чемпионов. Группа D
12 дек, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
1:3
Бенфика

«Ревл Сосьедад» делит первую строчку с «Интером» в группе D, набрав по 12 очков в шести матчах. Испанский клуб лидирует по дополнительным показателям. «Зальцбург» и «Бенфика» набрали по четыре очка и занимают третью и четвертую строчку соответственно.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал Сосьедад
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