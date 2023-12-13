Ди Мария забил «Зальцбургу» прямым ударом с углового

Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария отличился в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

35-летний аргентинец открыл счет на 32-й минуте прямым ударом с углового: вратарь австрийской команды Александр Шлагер отбил мяч в свои ворота.

Для выхода в плей-офф Лиги Европы «Бенфике» необходимо победить «Зальцбург» в два или более мячей.

В текущем сезоне Ди Мария провел 18 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.