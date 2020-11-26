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Комментатор Шмурнов описал одним словом удаление Видаля в матче с «Реалом»

01:56
Александр Шмурнов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Шмурнов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Телекомментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов во время работы на матче 4-го тура Лиги чемпионов «Интер» — «Реал» (0:2) был поражен удалением полузащитника миланцев Артуро Видаля. Чилиец на 33-й минуте получил подряд две желтые карточки за споры с арбитром.

— Видаль, конечно, просто идиот, — сказал Шмурнов. — Извините меня. Просто... Вместо того, чтобы оставить этот момент судье на ВАР. Как так можно? Бог с ним с пенальти на 33-й минуте. Он оставляет команду в меньшинстве. Да замолчи ты, заткнись, когда показали карточку. Боже мой, как таким можно быть? Это называется глупость.

Интер — Реал

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1275721_Dla_Intera_i_Reala_plej_off_nachinajetsa_uzhe_sejchas_Onlajn_vazhnejshego_matcha_Ligi_chempionov

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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