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«Интер» — «Ливерпуль»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» 16 февраля
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Reuters

16 февраля в Милане (Италия) «Интер» сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ливерпуль». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Начало в 22.45.

«Интер» занял второе место в группе D с 10 очками. «Ливерпуль» завершил свой групповой турнир с 18 баллами (первая строчка группы B).

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Ливерпуль

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ФК Ливерпуль
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