16 февраля в Милане (Италия) «Интер» сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ливерпуль». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Начало в 22.45.

«Интер» занял второе место в группе D с 10 очками. «Ливерпуль» завершил свой групповой турнир с 18 баллами (первая строчка группы B).