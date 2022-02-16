Неймар утешал Месси после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси был крайне разочарован своей игрой в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В раздевалке аргентинца утешал нападающий Неймар, который пытался подбодрить партнера по команде, пишет инсайдер Адриен Гренье.

34-летний аргентинский нападающий не сумел реализовать пенальти на 62-й минуте домашней игры с мадридским «Реалом».

Зато прервалась серия форварда Лионель Месси без побед в играх с мадридцами.

Бывший игрок «Барселоны» с марта 2019-го не мог обыграть «Реал» — были 3 поражения и 1 ничья. Это была его худшая серия в матчах с «Мадридом».