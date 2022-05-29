Стало известно, сколько денег получит «Реал» и другие клубы за участие в Лиге чемпионов

«Реал» получит более 123 миллионов евро за участие в Лиге чемпионов

Испанское издание Marca опубликовало суммы, которые получат клубы за участие в Лиге чемпионов.

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 2,7 миллиарда евро для распределения между клубами, участвовавшими в трех европейских кубках сезона-2021/22.

Отмечается, что 2,03 миллиарда евро из этой суммы распределяются между клубами, которые участвовали в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Участники Лиги Европы получат 465 миллиона евро, а участники Лиги конференций — 235 миллиона евро.

При этом каждый клуб получит по 15,64 миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Также, за каждую победу клубам будет выплачено по 2,8 миллиона евро, а за ничью — по 930 тысяч евро. Участники 1/8 финала получат по 9,6 миллиона евро, участники 1/4 финала — по 10,6 миллиона евро, участники 1/2 финала — по 12, 5 миллиона евро, участники финала — по 15, 5 миллиона евро.

Также УЕФА резервирует сумму в размере 600,6 миллиона евро для распределения по коэффициенту каждого клуба с учетом последних 10 лет. Клуб с самым низким коэффициентом получит 1,1 миллиона евро, а с самым высоким — 36,4 миллиона евро. Текущий рейтинг возглавляет «Реал», далее идут «Бавария», «Барселона» и «Атлетико».

Таким образом, «Реал», ставший победителем Лиги чемпионов, получит общее вознаграждение в размере 123, 8 миллиона евро.