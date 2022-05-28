Финал Лиги чемпионов отложили из-за беспорядков у «Стад де Франс». Против фанатов даже применили слезоточивый газ

Грандиозный скандал в Париже.

Старт финала Лиги чемпионов в Париже между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» перенесли более чем на полчаса из-за беспорядков у стадиона.

Как сообщают несколько спортивных изданий, к арене «Стад де Франс» выстроились очереди, у входов беспорядки. Тысячи болельщиков «Ливерпуля» и «Реала» не могут попасть внутрь вот уже несколько часов.

Фанаты «Ливерпуля». Фото Reuters

Многие журналисты, работающие в Париже, связывают очереди у стадиона с плохой организацией прохода болельщиков и проблемной логистикой.

Журналист The Telegraph Сэм Уоллес в своих соцсетях рассказал об обстановке у арены: «Хаос на «Стад де Франс» из-за узких проходов на съезде у входа U. Охранники перегружены, множество болельщиков столкнулись друг с другом. Очень неприятный опыт».

Полиция задерживает фаната. Фото Reuters

Болельщики в соцсетях пишут, что им пришлось простоять в очереди по два-три часа. Не все из них смогли попасть на стадион и из-за этого старт матча сначала перенесли на 15 минут, а затем в общей сложности на 36 минут.

УЕФА распространил сообщение, что задержка связана с опозданием болельщиков на игру. Бывший генеральный директор «Ливерпуля» Питер Мур раскритиковал организаторов за эту формулировку: «Позорные сцены за пределами стадиона. «Опоздание болельщиков» следует принять как «ужасная организация», — написал он в соцсетях.

Бывший нападающий сборной Англии и журналист Гари Линекер тоже раскритиковал организаторов. «Попасть на арену просто невозможно. Это очень опасная ситуация, тотальный хаос. Я не уверен, что мероприятие можно организовать еще хуже, даже если постараться. Полная неразбериха, причем опасная», — написал он в соцсетях.

Фанаты на матче финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал». Фото Reuters Фото Reuters

Журналист Liverpool Echo Энди Келли поделился информацией о том, что против болельщиков применили слезоточивый газ: «Абсолютно ужасная организация. Полиция загнала болельщиков в опасное узкое место в подземном переходе. Фанаты стоят в очереди снаружи с билетами на сектор за воротами, который был закрыт без причины, и против них применили слезоточивый газ. Очень неприятный опыт и это опасно. Не так следует относиться к фанатам в цивилизованном обществе. Недопустимо».

В соцсетях появились видео, как болельщики перебегали через ограждения и заборы. По словам очевидцев, на стадион могли прорваться и безбилетники.

По данным Marca, к стадиону пришло много болельщиков с фальшивыми билетами, что тоже спровоцировало очереди у входов и беспорядки.

В 22.20 по московскому времени на «Стад де Франс» началась церемония открытия финала. Сам матч начался в итоге в 22.36 вместо запланированных изначально 22.00.