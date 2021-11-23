Хулен Лопетеги: «Мы готовы противостоять новому стилю «Вольфсбурга»
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Вольфсбурга».
«Мы играем с сильным соперником, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. -«Вольфсбург» недавно поменял тренера, у них есть игроки сборных. К тому же «Вольфсбург» физически очень крепкая команда.
Мы готовим себя к победе в каждой игре, и этот матч — не исключение. Мы готовы противостоять их новому стилю игры с их новым тренером. Наша мечта в Лиге чемпионов продолжается».
Матч «Севилья» — «Вольфсбург» состоится 23 ноября. Начало в 22.00 по московскому времени.
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