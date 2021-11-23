Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Хулен Лопетеги: «Мы готовы противостоять новому стилю «Вольфсбурга»

00:22
Теги:

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Вольфсбурга».

«Мы играем с сильным соперником, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. -«Вольфсбург» недавно поменял тренера, у них есть игроки сборных. К тому же «Вольфсбург» физически очень крепкая команда.

Мы готовим себя к победе в каждой игре, и этот матч — не исключение. Мы готовы противостоять их новому стилю игры с их новым тренером. Наша мечта в Лиге чемпионов продолжается».

Матч «Севилья» — «Вольфсбург» состоится 23 ноября. Начало в 22.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры