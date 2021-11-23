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Жорди Альба о матче с «Бенфикой»: «Нас ждет финал»

00:09
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Мы уверены в себе, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Завтра финал. Мы хотим победить, как и в любой другой игре. Команда мотивирована. В Португалии у нас было много моментов, но мы их не использовали. Мы должны помнить об их контратаках, мы хорошо знаем «Бенфику», знаем, что это будет трудный матч. Мы должны воспользоваться преимуществом домашнего стадиона с нашими болельщиками и победить».

Матч «Барселона» — «Бенфика» состоится 23 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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