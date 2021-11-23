Жезуш: «Бенфика» будет играть с «Барселоной» так же, как играла у себя дома»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Нам будет труднее, чем в домашнем матче, в этом нет никаких сомнений, но мы не станем изменять себе — мы будем играть так же, как играли у себя дома. Качество «Барселоны» легко оказывает давление на игрока с мячом, но нам нужно попробовать. Мы знаем, когда нужно надавить больше, а когда меньше», — приводит слова Жезуша официальный сайт УЕФА.

Матч «Барселона» — «Бенфика» состоится 23 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.