Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Жезуш: «Бенфика» будет играть с «Барселоной» так же, как играла у себя дома»

01:36
Теги:

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Нам будет труднее, чем в домашнем матче, в этом нет никаких сомнений, но мы не станем изменять себе — мы будем играть так же, как играли у себя дома. Качество «Барселоны» легко оказывает давление на игрока с мячом, но нам нужно попробовать. Мы знаем, когда нужно надавить больше, а когда меньше», — приводит слова Жезуша официальный сайт УЕФА.

Матч «Барселона» — «Бенфика» состоится 23 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
0