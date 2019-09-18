Нападающий «Зенита» Сердар Азмун опубликовал в Instagram пост, посвященный итогам матча «Лион» — «Зенит» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Хорошее начало нашего пути в Лиге чемпионов! — написал Азмун. — Спасибо за вашу поддержку, мы будем стараться изо всех сил в каждой игре, и обязательно это сделаем.

Открыв счет в матче против «Лиона» Азмун забил первый гол текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Иранский футболист получил повреждение еще в первом тайме. Тренерский штаб был готов заменить Азмуна, однако тот решил остаться на поле и забил гол.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей