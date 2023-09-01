Холанн: «Завоевание наград дает мне еще больший импульс к тому, чтобы продолжать работать»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал получение награды лучшему игроку сезона по версии УЕФА.

«Все просто прекрасно. В 22-летнем возрасте я уже завоевал тройной титул. Можно сказать, я жил мечтой об этом — именно такой была моя мечта, когда я был юн. Возможность добиваться такого успеха вместе со своими партнерами по команде — это нечто неописуемое. Я по-настоящему счастлив. Все это дает мне еще больший импульс к тому, чтобы продолжать работать и завоевывать все больше и больше призов. И это совершенно свободное желание.

В этом сезоне мне нужно будет сохранить ясность у себя в голове. Еще больше глаз будет приковано ко мне и к команде после победы в Лиге чемпионов. Нам необходимо становиться еще острее и более к этому подготовленными. Я готов потрудиться, готов сделать все возможное, чтобы провести еще один великий сезон», — цитирует пресс-служба УЕФА Холанна.

23-летний норвежец в борьбе за эту награду обошел полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне и экс-нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.