Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:36

Холанн: «Завоевание наград дает мне еще больший импульс к тому, чтобы продолжать работать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрлин Холанн и Айтана Бонмати.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал получение награды лучшему игроку сезона по версии УЕФА.

«Все просто прекрасно. В 22-летнем возрасте я уже завоевал тройной титул. Можно сказать, я жил мечтой об этом — именно такой была моя мечта, когда я был юн. Возможность добиваться такого успеха вместе со своими партнерами по команде — это нечто неописуемое. Я по-настоящему счастлив. Все это дает мне еще больший импульс к тому, чтобы продолжать работать и завоевывать все больше и больше призов. И это совершенно свободное желание.

В этом сезоне мне нужно будет сохранить ясность у себя в голове. Еще больше глаз будет приковано ко мне и к команде после победы в Лиге чемпионов. Нам необходимо становиться еще острее и более к этому подготовленными. Я готов потрудиться, готов сделать все возможное, чтобы провести еще один великий сезон», — цитирует пресс-служба УЕФА Холанна.

23-летний норвежец в борьбе за эту награду обошел полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне и экс-нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

 
Эрлинг Холанн. Холанн признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА

 

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/draws/2024/2001775/
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Интер Майами» с Месси не смог победить «Нэшвилл» в МЛС
Фигуристка Горбачева приступила к подготовке к контрольным прокатам после исчезновения
В Нигере заявили о приостановке работы международных организаций
ВС Сирии при поддержке ВКС РФ ударили по пунктам управления террористов
В ВСУ сообщили сроки обучения летчиков в Дании и Великобритании
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка группового турнира 2023 / 2024
Харгривз считает «Баварию» фаворитом нового розыгрыша Лиги чемпионов
«Барса» наконец-то выйдет в плей-офф? Захаряну повезло со жребием? Кто выйдет из группы смерти? Главные вопросы группового этапа ЛЧ
Лига чемпионов: группа «смерти» с «ПСЖ» и «Миланом», «Бавария» против «МЮ». Онлайн-трансляция жеребьевки
Холанн признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Гвардиола признан лучшим тренером прошедшего сезона по версии УЕФА
В Лиге чемпионов прошла жеребьевка группового турнира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин — о группе «Реал Сосьедад» в ЛЧ: «Чем лучше соперник, тем почетней будет удачное выступление Захаряна»

Харгривз считает «Баварию» фаворитом нового розыгрыша Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости