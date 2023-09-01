Харгривз считает «Баварию» фаворитом нового розыгрыша Лиги чемпионов

Победитель Лиги чемпионов в составах «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз прокомментировал итоги жеребьевки главного еврокубкового турнира. Обе его бывшие команды попали в одну группу.

«Противостояние «Ман Юнайтед» с «Баварией» станет бриллиантом в этой оправе. Интересно будет посмотреть на возвращение Гарри Кейна в Англию. «Бавария» будет одним из фаворитов этого розыгрыша — что тут скажешь: хороша жеребьевка», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» попали в группу А, где также их соперниками будут «Копенгаген» и «Галатасарай».