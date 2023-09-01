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Сегодня, 01:43

Харгривз считает «Баварию» фаворитом нового розыгрыша Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победитель Лиги чемпионов в составах «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз прокомментировал итоги жеребьевки главного еврокубкового турнира. Обе его бывшие команды попали в одну группу.

«Противостояние «Ман Юнайтед» с «Баварией» станет бриллиантом в этой оправе. Интересно будет посмотреть на возвращение Гарри Кейна в Англию. «Бавария» будет одним из фаворитов этого розыгрыша — что тут скажешь: хороша жеребьевка», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» попали в группу А, где также их соперниками будут «Копенгаген» и «Галатасарай».

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. «Барса» наконец-то выйдет в плей-офф? Захаряну повезло со жребием? Кто выйдет из группы смерти? Главные вопросы группового этапа ЛЧ
Оуэн Харгривз
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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