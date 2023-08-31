Холанн признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн признан лучшим игроком по версии УЕФА.

Помимо 23-летнего норвежца на награду претендовали полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

В минувшем сезоне Холанн провел за «Манчестер Сити» 53 матча, забил 52 мяча и отдал девять результативных передач. Также в сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии (36 забитых мячей), Лиги чемпионов (12 забитых мячей) и Лиги наций (6 забитых мячей). Вместе с «Манчестер Сити» он является победителем Лиги чемпионов сезоне-2022/23.