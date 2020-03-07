Холанн объяснил, почему празднует голы в позе для медитации

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн объяснил, почему отпраздновал гол в ворота «ПСЖ» (2:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сев на газон в позе для медитации. 19-летний норвежец признался, что периодически так отмечает взятие ворот.

— Я на самом деле очень люблю медитировать, — цитирует Esporte Interativo Холанна. — Это позволяет мне чувствовать себя спокойно, умиротворяет. Вот почему иногда я праздную голы таким образом.

Холанн в нынешнем сезоне в составе «Боруссии» забил 12 мячей в девяти матчах.