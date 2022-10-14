Хави и Лапорта провели встречу по поводу выступления «Барселоны» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави и президент клуба Жоан Лапорта провели встречу по поводу выступления команды в Лиге чемпионов, сообщает As.

По данным источника, Лапорта сказал Хави, что невыход из группы Лиги чемпионов второй год подряд станет большой неудачей как в спортивном плане, так и в экономическом. Однако доверие к тренеру сохраняется.

Издание отмечает, что президент «Барсы» успокоил Хави, заявив, что цели во что бы то ни стало выиграть Лигу чемпионов не было. Если ранее у клуба была задача выйти в четвертьфинала ЛЧ, то сейчас приоритет — победа в ла лиге.

После 4 матчей «Барселона» занимает третье место в группе C, набрав 4 очка. «Интер» — второй (7 очков). Лидером группы является «Бавария» (12 очков).