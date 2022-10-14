Фанаты «Барселоны» разгневаны реакцией Месси на гол Мартинеса в ворота каталонцев в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси разозлил фанатов «Барселоны» своей реакцией в соцсети.

Аргентинец лайкнул пост нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, который посвящен матчу против «Барселоны» (3:3) в Лиге чемпионов.

«Сердце, личность, скромность», — подписал фото форвард «нерадзурри».

Болельщики «блаугранас» считают, что Месси проявил неуважение к своему прошлому клубу. Особенно на фоне сообщений, что он может вернуться в «Барсу».