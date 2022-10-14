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Сегодня, 12:46

Фанаты «Барселоны» разгневаны реакцией Месси на гол Мартинеса в ворота каталонцев в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси разозлил фанатов «Барселоны» своей реакцией в соцсети.

Аргентинец лайкнул пост нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, который посвящен матчу против «Барселоны» (3:3) в Лиге чемпионов.

«Сердце, личность, скромность», — подписал фото форвард «нерадзурри».

Болельщики «блаугранас» считают, что Месси проявил неуважение к своему прошлому клубу. Особенно на фоне сообщений, что он может вернуться в «Барсу».

Лионель Месси
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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