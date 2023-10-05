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Берн — о победе над «ПСЖ»: «Сумасшествие! Просто нет слов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ньюкасла» Дэн Берн прокомментировал победу над «ПСЖ» (4:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Сумасшествие! Просто нет слов. Мы хотели порадовать зрителей сегодня и говорили об этом. Знал, что атмосфера будет что надо. Здорово, что удалось забить. Это просто невероятно!» — цитирует пресс-служба УЕФА Берна.

«Ньюкасл» с 4 очками вышел на первое место в группе F. «ПСЖ» (3 очка) опустился на вторую строчку.

Игроки &laquo;Ньюкасла&raquo; радуются победе над &laquo;ПСЖ&raquo;. «Ньюкасл» рвется в гранды: разгромил «ПСЖ» и впервые за 20 лет победил в Лиге чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039110--newcastle-vs-paris/
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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