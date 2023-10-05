Берн — о победе над «ПСЖ»: «Сумасшествие! Просто нет слов»

Защитник «Ньюкасла» Дэн Берн прокомментировал победу над «ПСЖ» (4:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Сумасшествие! Просто нет слов. Мы хотели порадовать зрителей сегодня и говорили об этом. Знал, что атмосфера будет что надо. Здорово, что удалось забить. Это просто невероятно!» — цитирует пресс-служба УЕФА Берна.

«Ньюкасл» с 4 очками вышел на первое место в группе F. «ПСЖ» (3 очка) опустился на вторую строчку.