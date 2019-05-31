07:56 | Футбол — Лига чемпионов

Харри Уинкс: "По ходу сезона "Тоттенхэм" не сдавался и не прекращал бороться"

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Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс перед финалом Лиги чемпионов против "Ливерпуля"​ отметил, что его команде удалось изменить ситуацию по ходу сезона.

– Прекрасный сезон. Особенно если вспомнить, что мы переломили его ход после первых нескольких матчей, – цитирует пресс-служба УЕФА Уинкса. – Нас списали, одно очко в трех турах. Нам говорили: "Вы не выйдете из группы". Но мы как команда не сдавались и не прекращали бороться.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
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