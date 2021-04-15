Гвардьола о выходе в полуфинал Лиги чемпионов: «Невероятное чувство, мы пишем историю»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Его команда вышла в полуфинал.

«Невероятное чувство, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 15 апреля. — Клуб во второй раз вышел в полуфинал турнира. Это очень волнительный момент. Сейчас мы пишем историю. Очень рады, что мы в полуфинале среди четырех лучших команд Европы. ребята великолепно играли последние 30 минут первого тайма и всю вторую половину встречи. Мы показали характер, хорошо комбинировали и добились нужного результата.

Что я сказал Фоудену? Я сказал: «Молодец, отличный удар, спасибо!» Он побежал к скамейке, чтобы поделиться радостью со мной. Это незабываемый момент для всего клуба. Каждый из нас усердно работал над тем, чтобы достичь этого успеха. Просто не верится, что мы добились этого. Сейчас нам надо отдохнуть, отпраздновать сегодня вечером, а затем мы будем думать о том, что нас ждет дальше».

В полуфинале «Ман Сити» сыграет с «ПСЖ».