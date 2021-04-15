Фоуден обратился к Мбаппе после выхода в полуфинал Лиги чемпионов
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоуден после победы над «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов обратился к нападающему «ПСЖ» Кильяну Мбаппе. Английская команда сыграет с парижанами в полуфинале.
«Мбаппе, ты готов?» — написал Фодуен в Twitter.
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