Фоуден обратился к Мбаппе после выхода в полуфинал Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоуден после победы над «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов обратился к нападающему «ПСЖ» Кильяну Мбаппе. Английская команда сыграет с парижанами в полуфинале.

«Мбаппе, ты готов?» — написал Фодуен в Twitter.