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Фоуден обратился к Мбаппе после выхода в полуфинал Лиги чемпионов

00:55
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоуден после победы над «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов обратился к нападающему «ПСЖ» Кильяну Мбаппе. Английская команда сыграет с парижанами в полуфинале.

«Мбаппе, ты готов?» — написал Фодуен в Twitter.

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