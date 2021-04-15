Каземиру заявил, что «Реал» ехал за победой в Ливерпуль

Полузащитник «Реала» Каземиру после ничьей с «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что команда ехала за победой.

«Мы понимали, что после первого матча преимущество на нашей стороне, но все равно приехали за победой. Пришлось потратить много сил. У «Ливерпуля» отличные команда и тренер. Но мы не почивали на лаврах и усердно трудились. В Ливерпуле всегда приходится сложно, но сегодня каждый из нас сделал свой вклад, каждый постарался на ура», — цитирует пресс-служба УЕФА Каземиру.