Каземиру заявил, что «Реал» ехал за победой в Ливерпуль
01:14
Полузащитник «Реала» Каземиру после ничьей с «Ливерпулем» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что команда ехала за победой.
«Мы понимали, что после первого матча преимущество на нашей стороне, но все равно приехали за победой. Пришлось потратить много сил. У «Ливерпуля» отличные команда и тренер. Но мы не почивали на лаврах и усердно трудились. В Ливерпуле всегда приходится сложно, но сегодня каждый из нас сделал свой вклад, каждый постарался на ура», — цитирует пресс-служба УЕФА Каземиру.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029491--liverpool-vs-real-madrid/
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю