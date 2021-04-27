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Неймар впервые с 2018 года посетит пресс-конференцию

02:13
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Нападающий «ПСЖ» Неймар примет участие в пресс-конференции перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». По сообщениям L'Equipe, он вместе с главным тренером Маурисио Покеттино ответит на вопросы журналистов. Это будет первая с 2018 года пресс-конференция с участием Неймара.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры