Неймар впервые с 2018 года посетит пресс-конференцию

Нападающий «ПСЖ» Неймар примет участие в пресс-конференции перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». По сообщениям L'Equipe, он вместе с главным тренером Маурисио Покеттино ответит на вопросы журналистов. Это будет первая с 2018 года пресс-конференция с участием Неймара.