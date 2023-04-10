Гвардиола рассказал об огромном желании выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Очень хочу выиграть Лигу чемпионов. Это нужно заслужить, и мы попробуем сделать первый шаг завтра. Этот вопрос задают уже 6-7 лет. Мы пытались выиграть турнир каждый сезон, но команды, с которыми мы сталкивались, тоже хороши.

«Ман Сити» всегда старается победить, но это не значит, что обязательно будет так. Команда должна подойти в идеальной форме, чтобы добиться хорошего результата с «Баварией», — сказал Гвардиола во время пресс-конференции.

Во вторник, 11 апреля, «Манчестер Сити» и «Бавария» встретятся в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 по московскому времени.